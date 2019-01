«Il Comune di Napoli rischia di far perdere risorse significative di fondi Ue». Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso dell'appuntamento televisivo di LiraTv. «Mi riferisco - prosegue - al cantiere di via Marina aperto da quattro anni. Noi, come Regione Campania, dovremmo certificare 23 milioni di euro per la conclusione dei lavori, con relativo collaudo, entro marzo. Ovviamente non saremo in grado di certificare niente e rischiamo di perdere i fondi». «Ci sono rischi - prosegue De Luca - anche per i cantieri della linea 1 e 6 della metropolitana e pericolo per 100 milioni di euro che riguardano lavori, sempre finanziati con soldi della Regione, a Bagnoli».

Venerdì 25 Gennaio 2019, 17:04

