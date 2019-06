Martedì 11 Giugno 2019, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il decreto del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimo l'atto di sostituzione dei funzionari pubblici nelle commissioni per le valutazioni delle qualifiche professionali ha creato un vulnus nelle procedure che regolano la formazione in Campania. Già e più volte ho segnalato, durante questi anni, la necessità di intervenire sulla questione trovando l'asessore regionale alla Formazione, Chiara Marciani, sorda a qualsiasi confronto e anzi determinata a proseguire sulla sua strada che ci ha condotti all'attuale situazione. Un assessore che ancora oggi continua a rifiutare qualsiasi incontro teso all'individuazione di soluzioni. Ho aspettato a lungo prima di esprimermi - spiega il consigliere regionale del Pd, Bruna Fiola - in attesa delle rassicurazioni, poi ottenute, dagli uffici preposti ed in particolare dagli uffici dell'Avvocatura regionale sul fatto che la sentenza non inficiasse gli esami svolti. In tal modo verrebbero fatti salvi i diritti di tanti operatori ed operatrici inconsapevolmente coinvolti in questa vicenda. Lascia l'amaro in bocca il silenzio riguardo alla richiesta fatta da tutte le sigle sindacali e datoriali che unite hanno chiesto di sospendere le procedure in corso e creare un tavolo tecnico per rintracciare insieme le soluzioni più adeguate».«Ancora una volta - continua il consigliere - l'assessore alla Formazione si mostra con arroganza al cospetto di interlocutori importanti e qualificati, mostrando superficialità e scarsa attenzione al mondo del lavoro. Evidentemente la natura tecnica del suo ruolo le impedisce di valutare gli aspetti politici e umani che questa situazione sta, al momento, intaccando. Per questa ragione faccio appello direttamente al presidente De Luca affinché non restino inascoltati gli appelli delle parti sociali. Per chi come me è abituata a vivere le reazioni e i malumori dei cittadini, non è possibile, di fronte a simili preoccupazioni far finta che nulla sia accaduto senza fornire le giuste e dovute spiegazioni e rassicurazioni che, arrivati a questo punto, sono la prima a pretendere» conclude Fiola.