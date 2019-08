Formazione, la Regione inverte la tendenza. Marciani: «Andiamo incontro alle esigenze delle imprese»

Venerdì 2 Agosto 2019, 14:34

Formazione professionale, le aziende ricercano figure specializzate? La risposta arriva dalla Regione Campania, che inverte la tendenza fornendo alle imprese profili altamente qualificati grazie ai nuovi bandi, tra cui quello che ha visto creare opportunità lavorative per dieci giovani che potranno in futuro essere impiegati nel settore aerospaziale. A spiegarlo è Chiara Marciani, assessore con delega alla formazione e alle pari opportunità della giunta guidata da Vincenzo De Luca.«La Regione ha cercato di modificare l’impostazione classica del percorso formativo - dichiara l’assessore - quindi non una formazione che parte dalle esigenze degli enti di formazione, ma da quelle delle imprese. Allo scopo di qualificare i nostri giovani che, in base ai percorsi formativi, possono non solo essere formati e acquisire nuove competenze, ma anche restare nella nostra regione cercando un’occupazione».Un modo per rispondere soprattutto alle esigenze di tanti imprenditori campani, che spesso non riescono a trovare figure qualificate e specializzate in determinati settori. Grazie dunque alla sinergia tra formazione e imprese del territorio «siamo riusciti già con esempi virtuosi a venire incontro a queste esigenze e a dare un’opportunità importante di lavoro ai nostri giovani». Proprio di recente è stato pubblicato un bando che ha visto coinvolti altri dieci giovani campani: «Attraverso i percorsi Fts per diplomati e laureati - aggiunge la Marciani - tanti ragazzi hanno avuto l’occasione non solo di entrare nello specifico in quelli che sono alcuni dei nostri settori strategici come le energie rinnovabili e le nuove tecnologie, ma anche in settori come l’aerospazio. L’elemento più qualificante per i partecipanti è stata l’esperienza di stage aziendale: in tal modo hanno avuto la possibilità di lavorare a stretto contatto con i dipendenti di una delle aziende più importanti del settore della difesa e altresì di iniziare il loro ingresso nel mondo del lavoro». «Ciò che ha colpito di più questi ragazzi è stato non solo avere appreso conoscenze tecniche, ma anche l’approccio lavorativo, il relazionarsi con un loro superiore e l’impostazione all’interno di un’impresa del loro territorio», conclude l’assessore.