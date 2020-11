Consiglio regionale della Campania, Fortini si dimette da consigliere: al suo posto Venanzoni

Primo cambio nella composizione del Consiglio regionale della Campania, eletto in occasione del voto dello scorso settembre. Lucia Fortini, eletta nella lista «De Luca Presidente» nella circoscrizione Napoli con 10.517 preferenze, presenterà nella seduta di oggi le sue dimissioni per svolgere le funzioni di assessore all'Istruzione, alle Politiche sociali e ai Giovani, ruolo rivestito già nei primi 5 anni di presidenza di Vincenzo De Luca e nel quale è stata confermata con la formazione della nuova Giunta regionale.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA De Magistris, il patto con Forza Italia che ora fa tremare il Pd IL CASO Covid a Napoli, il sindaco de Magistris convocato dalla Commissione...

LEGGI ANCHE De Magistris, il patto con Forza Italia che ora fa tremare il Pd

Nel corso della stessa seduta si procederà con la surroga: in aula farà il suo ingresso Diego Venanzoni, primo dei non eletti di «De Luca Presidente» nella circoscrizione Napoli (8.858 preferenze). Venanzoni siede già in Consiglio comunale di Napoli nei banchi dell'opposizione (gruppo «La Città).

Ultimo aggiornamento: 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA