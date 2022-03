Tornano i forum del Mattino. In diretta nella web tv del quotidiano il 1 aprile alle 11 ci sarà Mia Filippone, vicesindaco del Comune di Napoli con delega all’Istruzione e alla Famiglia. Filippone è stata ex preside del Genovesi e del Sannazaro e ha da sempre un grande interesse per le politiche sociali. Potete inviare le vostre domande al vicesindaco all'indirizzo eventi@ilmattino.it: le più interessanti saranno sottoposte in diretta.