Domenica 28 Aprile 2019

«Un errore clamoroso la domenica ecologica il 12 maggio, giorno della festa della mamma. Chiediamo al sindaco de Magistris di revocare l'ordinanza. Come si può andare a trovare genitori anziani se c'è il blocco delle auto? Come si possono ricongiungere famiglie, come ci si può muovere se ti viene impedito di muoverti? Come si può favorire il commercio se a chi vuole fare shopping per quel giorno s'impedisce di spostarsi?». Lo dichiara in una nota Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia.