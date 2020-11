Forza Italia, duello sul coordinatore De Siano: pronto a lasciare

«Se fosse utile sono pronto a fare un passo indietro». Da giorni Mimmo De Siano, coordinatore regionale di Forza Italia, ripete ai colleghi campani - come fosse un mantra - di essere disponibile a dimettersi dalla guida di Fi in Campania. Tante le riunioni che si sono celebrate negli ultimi giorni tra i parlamentari azzurri, ma per ora, pur in bilico, il senatore ischitano resta saldo al suo posto nonostante da più parti arrivino richieste di prendere atto della cocente sconfitta arrivata alle ultime elezioni regionali. Il problema è che - oltre che un gioco delle parti - resta per ora complesso trovare un successore al coordinamento campano di Fi perché è sempre più difficile mettere d'accordo tutte le varie anime del partito. Alla finestra resta soprattutto l'avellinese Cosimo Sibilia che, al momento, raccoglie i favori più ampi. Se ne discuterà oggi a Roma tra i parlamentari campani.

Il risultato delle regionali brucia ancora, ma al momento è lo stesso Silvio Berlusconi a non avere fretta di sostituire il suo uomo in Campania. Avesse voluto procedere al cambio, il leader di Fi lo avrebbe fatto quando solo pochi giorni fa ha già sostituito il coordinatore in Emilia-Romagna. I tempi per rimescolare le carte nel partito campano non sono ancora maturi. Del resto solo due giorni fa il coordinatore ha avuto un colloquio telefonico proprio con Silvio Berlusconi e si sono iniziate a vagliare le prime strategie in vista delle prossime elezioni amministrative, soprattutto per la tornata in primavera per il Comune di Napoli che al leader di Fi sta molto a cuore. Il segnale che la successione dell'attuale coordinatore non rappresenta al momento un'urgenza. Lunghi colloqui ci sono stati anche tra De Siano e il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani.

La questione della successione non è considerata una priorità a livello nazionale anche perché - al di là di ogni valutazione politica - è fortissimo l'affetto che Berlusconi nutre per De Siano. Eppure il leader di Fi è consapevole che se il suo partito locale frigge, meriterà prima o poi delle risposte se non vuole che proseguano a lungo le faide interne che si sono già vissute durante le ultime elezioni. I parlamentari campani vorrebbero un cambio della guardia anche per dare un segnale di rinnovamento. La questione è stata affrontata nel corso di più riunioni nella sede del partito di Napoli nei giorni scorsi e De Siano si sarebbe detto disponibile a fare un passo indietro. In cambio, come ha ripetuto anche alla sua capogruppo in Senato, Annamaria Bernini, vorrebbe però essere lo stesso senatore ischitano ad indicare il successore. Ove si aprisse questo scenario, in pole ci sarebbe appunto Sibilia, che da diversi mesi è ormai distante dai vari gruppi di potere locale non essendo organico né alla corrente di De Siano né a quella di Mara Carfagna e tanto meno a quella di Fulvio Martusciello. Non solo, ma dal momento che alle prossime amministrative si voterà in tutti capoluoghi tranne che ad Avellino, questa evenienza viene considerata dallo stato maggiore di Fi un motivo di ulteriore terzietà per Sibilia rispetto alle scelte che si dovranno compiere.

Per la successione di De Siano sempre viva l'ipotesi di Fulvio Martusciello o, comunque, di persone a lui vicine. Fedelissimo di Fi fin dagli albori, l'europarlamentare potrebbe però scontare la vicenda avvenuta in un Comune dell'Avellinese, a Pratola Serra, dove il governo ha deciso di inviare un commissario prefettizio e sciogliere il Consiglio per infiltrazioni della criminalità organizzata. Tra i campani di Fi, quasi tutti coalizzati contro l'europarlamentare, viene indicato che nell'indagine è stato coinvolto il sindaco, Antonio Aufiero, fedelissimo di Martusciello e da lui indicato come capolista alle ultime elezioni regionali. Un'inchiesta che ha infastidito anche Antonio Tajani, che più volte è stato nel Comune irpino - anche durante l'ultima campagna elettorale - dove fu pure insignito due anni fa della cittadinanza onoraria. Per ora De Siano resta, ma oggi a Roma tra i parlamentari campani ci sarà una nuova riunione per capire se ci sono i margini per trovare un successore.

