Pasquale Perrone Filardi come vice coordinatore regionale, Dino Troianiello e Giuseppe Noschese nella direzione del partito come responsabili, rispettivamente, di professioni e associazioni il primo e dei rapporti tra civili e militari il secondo. Sono i volti della società civile che diventano parte attiva della squadra campana di Forza Italia. Un passo voluto dal coordinatore regionale del partito Fulvio Martusciello che aveva annunciato novità la scorsa settimana e le ha confermate ieri annunciando le nomine. Tutte scelte condivise con i vertici napoletani del partito Iris Savastano e Salvatore Guangi. Segnali di conferma del clima di distensione tra il numero uno regionale e la guida cittadina dopo le tensioni che hanno condizionato gli azzurri nell'ultimo periodo. Tanto che i responsabili cittadini depongono l'ascia di guerra anche nei confronti della coordinatrice provinciale Annarita Patriarca: «Vogliamo lavorare di intesa e in accordo con lei, con l'unico obiettivo comune di affermare la leadership di Forza Italia sul territorio», hanno sottolineato ieri i consiglieri comunali di Napoli del partito Guangi, Savastano e Bianca Maria D'Angelo, confermando come «il confronto e il dialogo hanno consentito di eliminare incomprensioni e trasformare in sintesi le divergenze che ci avevano indotto ad assumere posizioni critiche, ormai superate».

Un clima finalmente più sereno, insomma, che si legge anche nelle dichiarazioni dei protagonisti sulle nuove nomine. «Mettiamo storie personali di successo a disposizione della città e della regione», commenta soddisfatto Martusciello. Per il numero uno azzurro a livello regionale «nella nuova Forza Italia imprese, categorie produttive ed ordini professionali diventano protagonisti della riorganizzazione del partito». Ma entriamo nel dettaglio delle nomine. Pasquale Perrone Filardi, già candidato capolista alle ultime comunali (ma non eletto in Consiglio), è il nuovo vice di Martusciello. «La mia nomina ha un valore simbolico importante e concretizza l'apertura alla società civile del partito», dice il presidente della società italiana di cardiologia. L'avvocato Troianiello, invece, è il nuovo responsabile regionale di professioni e associazioni. Nel dirsi «onorato» della nomina, Troianiello spiega: «Il mio impegno sarà quello di portare le libere professioni e il mondo dell'associazionismo a colloquio con la politica. Il primo obiettivo è contrastare la desertificazione dei giovani in una regione mortificata da anni di malgoverno». Il professor Noschese, invece, sarà responsabile del dipartimento protezione civile e rapporti tra civili e militari di Fi. Responsabile della start up del trauma center dell'Ospedale del mare e consigliere scientifico della Marina militare italiana, Noschese si prefigge di «rafforzare le attività di cooperazione tra civili e militari e formazione del personale che opera in contesti particolari come una guerra».