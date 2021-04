Forza Italia, prove di pace: l'ipotesi di un triumvirato alla guida della Campania

Prove tecniche di pace nella Forza Italia campana in vista delle prossime elezioni amministrative. Il partito di Berlusconi è pronto a varare una piccola rivoluzione nell'organigramma interno per sancire la tregua tra le varie correnti. Nuovi coordinatori in tutte le province. Le dimissioni dal coordinamento napoletano di Stanislao Lanzotti, se da un lato hanno creato un vuoto di potere, dall'altro hanno accelerato il processo di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati