Forza Italia si arena sulla dynasty Cesaro: contesa tra Lotito e lady Mastella

Domenica 28 Gennaio 2018, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 11:17

«Un thriller con esito incerto». È il film che si sta girando in Forza Italia, soprattutto nel partito campano, per stilare le candidature. I protagonisti principali della pellicola sono i due Cesaro, padre e figlio. Domani, alla scadenza per la presentazione delle liste, dovrebbero finalmente ottenere entrambi il via libera per un seggio sicuro in Parlamento. La location del film si è spostata ieri dalla villa di Arcore, dove nei giorni scorsi si erano tenute le ultime frenetiche riunioni, al quartier generale romano di Palazzo Grazioli dove Silvio Berlusconi, da consumato regista, sta cercando di mettere a punto gli ultimi dettagli. Non senza creare malumori. Con l'ex premier, c'erano il plenipotenziario Sestino Giacomoni, Niccolò Ghedini, Antonio Tajani e i due capigruppo di Camera e Senato.Se nel resto delle regioni Forza Italia è stato più semplice trovare la quadra, in Campania, Sicilia e Marche restano i nodi maggiori dove si è creato un effetto «coperta corta». Per entrambi i Cesaro dovrebbe esserci un collegio, anche se a chi prova a contattarli ognuno dei due risponde che soltanto uno di loro sarà candidato e, da abili giocatori di poker, il figlio caldeggia la candidatura del padre e così viceversa. A perorare la causa della duplice candidatura ieri a Palazzo Grazioli c'era il deputato forzista Paolo Russo che con Mara Carfagna e il coordinatore Mimmo De Siano provavano a far combaciare i pezzi di un intricatissimo puzzle, mentre a Roma arrivavano telefonate che invece sconsigliavano a Berlusconi di candidare entrambi.«I voti dei Cesaro sono tanti spiegavano al leader ma non possono servire per eleggere sia il padre che il figlio». Telefonate divenute ancor più insistenti quando nel pomeriggio è arrivato di gran carriera Lorenzo Cesa nella residenza romana di Berlusconi reclamando un collegio per Gabriella Fabbrocini proprio in Campania facendo saltare parte dei piani. Le trattative, proseguite fino a notte inoltrata, andranno avanti oggi e probabilmente fino a domani. A perorare la causa di Cesaro junior c'è Francesca Pascale, compagna di Berlusconi e confidente di Armando. Per lui Francesca si è detta pronta a rinunciare ad un posto in lista per la sua amica, avvocatessa salernitana, Licia Polizio, ormai è fuori dai giochi. La compagna dell'ex premier ha suggerito, in casi estremi, di lasciar fuori con un blitz Cesaro senior per far posto ad Armando.