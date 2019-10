Forza Italia compatta in piazza ma pesa il no della Carfagna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 20 Ottobre 2019, 09:00

Tutti in piazza San Giovanni a rispondere all'appello del capo. I massimi dirigenti campani di Forza Italia si sono mostrati nella Capitale in forma di gruppo compatto: il capo dell'opposizione Stefano Caldoro, il coordinatore regionale Domenico De Siano, quello provinciale di Napoli Antonio Pentangelo, il deputato Paolo e il capogruppo regionale Armando Cesaro insieme al padre Luigi. Tutti presenti, quindi, tranne Mara Carfagna e i suoi fedelissimi Enzo Fasano e Gigi Casciello. Un'assenza annunciata e pesante per una Forza Italia allo sbando, bassa nei sondaggi ma obbligata ad attaccarsi al carro di Salvini.