Forza Italia denuncia: «Consulenze a chi ha altri incarichi alla Regione»

Venerdì 8 Giugno 2018, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 10:19

«Consulenze alla Regione per persone che hanno già incarichi in società controllate da Palazzo Santa Lucia»: Armando Cesaro, capogruppo di Forza Italia, denuncia quello che a suo avviso è conflitto di interessi causato da Vincenzo De Luca. «Nonostante i proclami - dice l'esponente forzista - rimangono alcuni gravi episodi di commistioni che vanno contro la logica del controllo degli sprechi».Le consulenze alla Regione sono sempre un nervo scoperto. De Luca ha sempre annunciato che avrebbe tagliato pesantemente le consulenze. Per Forza Italia la situazione nella realtà non è così. E soprattutto ci sarebbero dei casi clamorosi: «Buona regola vorrebbe che chi dirige una società regionale non dovrebbe ricevere altri i incarichi, ancor più in strutture che le finanziano o le controllano. In Campania, purtroppo, questo non succede» spiega Cesaro.