Forza Italia, Martusciello capo delegazione al Parlamento europeo

La scelta era nell'aria ma l'ufficialità è arrivata solo ieri mattina: Fulvio Martusciello, parlamentare Ue e coordinatore regionale di Fi, è stato eletto capo delegazione al posto di Antonio Tajani, coordinatore nazionale del partito ed ora in corsa per guidare un dicastero di peso (Esteri o Difesa, secondo gli ultimi borsini) nel nuovo esecutivo. La scelta dei parlamentari azzurri è stata decisa: il gruppo Ue, infatti, ha votato all'unanimità il politico napoletano.

«È per me un onore ricoprire questo ruolo. Sarà certamente difficile, se non impossibile, sostituire il nostro Antonio Tajani, una personalità di prestigio che ha dimostrato in questi anni grande passione e amore per il proprio Paese, coniugati a rare competenze. Farò del mio meglio - spiega il parlamentare napoletano non appena è stata ufficializzata la sua nomina da parte dello stesso Tajani a Strasburgo - per portare avanti gli interessi degli italiani in Europa, tenendo sempre alti e presenti i valori fondanti di Forza Italia, la sua tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista e atlantista».

Forza Italia punta anche a mantenere la presidenza della commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo, occupata sino a ieri da Tajani, ed ha formalizzato al Ppe la candidatura dell'eurodeputato forzista, Salvatore de Meo, alla presidenza della commissione, che si riunirà la settimana prossima a Bruxelles per deliberare sulla scelta.

Dal partito, tra Napoli e Roma, nessun malumore per la nomina del parlamentare napoletano a cui Tajani aveva affidato non solo il partito in Campania ma anche la regia delle ultime politiche. «Grazie alla sua esperienza e all`instancabile impegno che ha sempre caratterizzato la sua attività, saprà certamente guidare al meglio la rappresentanza del nostro partito in Europa nel solco dell`ottimo lavoro svolto finora da Antonio Tajani», commenta la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

«L'elezione all'unanimità da parte della delegazione azzurra a Strasburgo è testimonianza dell'ottimo lavoro e del riconosciuto impegno di Martusciello in Europa», aggiunge Annarita Patriarca, capogruppo di Fi nel consiglio regionale della Campania e neoeletta alla Camera dei deputati.