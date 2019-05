Forza Italia ipoteca la Regione Campania, si rivede anche la Pascale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 19 Maggio 2019, 09:00

«Con tutto il rispetto degli alleati il candidato presidente delle Regionali lo scegliamo noi», dicono i vertici di Fi per serrare le fila in vista delle Europee di domenica prossima. L'occasione è la manifestazione di ieri mattina alla Stazione Marittima dove, dopo molto tempo, gli azzurri, tutti, si rivedono allo stesso tavolo archiviando incomprensioni e tensioni interne. Certo non c'è il Cavaliere ma la compagna Francesca Pascale giura: «C'è ancora tempo: vedrete che verrà», riferendosi a Berlusconi.