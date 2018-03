«Stiamo registrando profondi anomalie sul voto di Forza Italia». Lo denuncia, attraverso una nota, Fulvio Martusciello, responsabile nazionale dei Difensori del voto di Forza Italia. «In città, a Napoli, - spiega Martusciello - nella sezione 618 di San Pietro a Patierno a Forza Italia vengono dati zero voti quando nella stessa scuola Forza Italia viaggia nelle altre tre sezioni con la media di 115 voti. Lo stesso accade nella sezione 642 di Piscinola Marianella: Forza Italia ha zero voti, quando nelle sezioni della stessa scuola ne ha circa 115. Ancora nella sezione 75 a Monte Calvario Forza Italia ha soltanto 11 voti mentre nelle sezioni della stessa scuola ne ha oltre 50». «Sono solo i primi esempi di come funzionari comunali abbiano trasmesso in modo errato e sempre a danno del dato elettorale di Forza Italia».

Giovedì 8 Marzo 2018, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 18:34

