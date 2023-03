Nuova mission ad Arcore per il gruppo consiliare napoletano di Forza Italia. Venerdì a villa San Martino hanno fatto capolino Salvatore Guangi, Iris Savastano, Domenico Brescia e Bianca D'Angelo. Ad attenderli Silvio Berlusconi, al quale, i quattro ribelli hanno chiesto «un cambio di passo del partito in Campania». La tregua è durata dunque «l'espace d'un matin». E così all'indomani della direzione regionale di Fi ripartono i veleni. Le tensioni all'ombra del Vesuvio sono ben lontane dalla risoluzione e il clima è da resa dei conti.

APPROFONDIMENTI Comune di Napoli, la denuncia di Forza Italia: «Una commessa e un pizzaiolo tra gli staffisti» Armando Cesaro coordinatore di Italia Viva, c'è lo stop dei renziani Sorpresa, De Luca difende Berlusconi: «Su di lui intollerabili le parole di Zelensky»

A convocare in Brianza i quattro azzurri è stato il Cavaliere, a seguito di una lettera inviata ad Arcore dal gruppo consiliare. Il faccia a faccia è durato circa quattro ore. Nel primo pomeriggio, dopo il pranzo, al quale era presente anche la consorte dell'ex premier nonché deputata Marta Fascina, i consiglieri si sono lasciati alle spalle i giardini di villa San Martino per rientrare a Napoli. Sul tavolo diverse questioni, ma la più dirimente per Guangi and co. Resta quella già sollevata al presidente di Fi durante la prima visita ad Arcore dello scorso dicembre: «Siamo in un partito i cui nuovi vertici prendono decisioni senza ascoltare nessuno». Il gruppo comunale chiede senza indugi il commissariamento della compagine campana: «Ci appelliamo al fondatore spiegano Guangi, Savastano, Brescia e D'Angelo -, affinché voglia individuare figure adeguate alla grande tradizione di Fi e non mezze figure che hanno fatto dell'impegno politico una mera questione di potere personale. Chiediamo al presidente Berlusconi di individuare una figura capace di riportare il partito in Campania al ruolo che merita e non più un porto di mare dove esiliare chi pensa e pone temi, per poi provare a recuperare voti raccattando la qualunque». L'attacco per niente velato è diretto al coordinatore regionale Fulvio Martusciello, costretto negli ultimi tempi a dover cercare di sanare strappi e tensioni, e alla coordinatrice provinciale Annarita Patriarca. I quattro forzisti hanno diffuso ieri una nota durissima, non a caso all'indomani della direzione regionale alla quale nessuno del gruppo di via Verdi ha partecipato. La tregua è durata dunque «l'espace d'un matin».

«Ci lasciano perplessi le parole del commissario regionale che parla di massimi sistemi e della necessità di intercettare un professionista della società civile per la guida del partito partenopeo, essendoci già una figura politica indicata direttamente dal presidente Berlusconi sostengono Guangi, Savastano, Brescia e D'Angelo -. Ci lascia ancora più perplessa la volontà espressa di spostare il dibattito politico del partito in segrete stanze. Al contrario, noi continueremo a dire quello che pensiamo in maniera trasparente e non in sterili conciliaboli». La guerra interna nasce dal mancato coinvolgimento dei forzisti barricaderi rispetto alla vita del partito locale, nonostante sia stato lo stesso Berlusconi a indicare Brescia come vice coordinatore regionale vicario, Guangi vice coordinatore provinciale vicario e Savastano coordinatrice a Napoli. Poi l'attacco frontale dei quattro si sposta su Patriarca: «Vorremmo spiegare che il disagio di Guangi, così definito dall'onorevole, nasce dal fatto che si rifiuta di incontrarlo, delegittimando così un ruolo e una responsabilità anch'essa affidatagli direttamente dal presidente Berlusconi. Il cosiddetto disagio di Guangi è il disagio di tanti militanti che non concepiscono più l'idea di un partito che ha azzerato la meritocrazia e che è incapace di intercettare i temi che percorrono la società civile ma che si limita a raccattare peripatetici di ritorno, nella speranza di recuperare lo 0%». E incalzano: «Il disagio di Guangi è ancora quello di tanti militanti che immaginano l'impegno politico come servizio per il territorio e guardano al partito come uno strumento e non come il cortile di casa propria dove costruire una sterile posizione di potere. Condurremo questa battaglia fino in fondo». Si dicono anche pronti a lasciare gli azzurri in assenza di un cambio di passo: «Se Forza Italia in Campania dovesse continuare a ridursi ad una Srl, non saremo interessati a farne parte». La deputata a margine della direzione regionale di sabato aveva tentato di minimizzare lo scontro a distanza con Guangi: «Mi rendo conto che per chi non è della provincia sia difficile seguire con attenzione le dinamiche dei territori ed è complesso per un consigliere comunale di Napoli capire cosa succede in provincia. Penso che il disagio di Guangi parta proprio da questo».