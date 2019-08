CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 8 Agosto 2019, 09:32

«Pronta l'inaugurazione di oltre dieci nuove sedi di Altra Italia, a settembre entreranno nuovi amministratori provenienti da liste civiche». A dare l'annuncio della partenza anche in Campania del nuovo progetto politico di Silvio Berlusconi è Fulvio Martusciello. Una mossa a sorpresa avanzata anche per approfittare dello stallo interno ai forzisti campani che ancora si interrogano sulle prossime mosse di Mara Carfagna che la settimana scorsa ha lasciato polemicamente il coordinamento nazionale di Forza Italia nonostante fosse stata nominata da Berlusconi in persona per far parte del direttivo del partito. Intanto però, se il cavaliere sta costruendo il suo nuovo movimento politico, altrettanto sta facendo Giovanni Toti che ha cominciato a raccogliere le prime adesioni tra Napoli e provincia: tra questi c'è Gianpiero Zinzi che proprio ieri è stato a Roma per incontrare il governatore ligure.