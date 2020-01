Francesca come il piccolo Alex: solo il trapianto può salvarla, è caccia al donatore di midollo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vi prego di diffondere questo messaggio. Un'alunna della nostra scuola ha bisogno del vostro aiuto, ha bisogno di un trapianto di midollo osseo e i familiari sono incompatibili»:, dirigente dell'istituto Madonna Assunta di Bagnoli, lancia l'appello via WhatsApp, poi l'sos rimbalza sui social. Come è già successo per Alex, il bimbo inglese curato a Roma, scatta la gara di solidarietà per Francesca, tanto che qualche ora dopo, sempre dal cellulare, la dirigente ringrazia tutti per la mobilitazione.Le prime a diffondere il messaggio sono state le docenti della ragazzina che la seguono costantemente. «Abbiamo attivato una serie di progetti per aiutare Francesca (il nome è di fantasia) a studiare anche in questo periodo difficile: ci sono insegnanti che vanno a farle lezioni a casa, ma anche collegamenti in videoconferenza». In questo momento, però, la bimba è ricoverata al Bambin Gesù in attesa di un donatore che le permetta di essere operata e continuare a vivere. Aiutarla è possibile rivolgendosi agli ospedali napoletani: i genitori, la dirigente scolastica e docenti della Madonna Assunta chiedono a tutti un gesto di solidarietà. Ci si può iscrivere alla banca dati donatori se si ha tra i 18 e 35 anni. La tipizzazione (cioè il tampone salivare o il prelievo di sangue per entrare a far parte della banca dati mondiale) è veramente veloce, si resta iscritti nel registro fino a 55 anni. Ci si può iscrivere al registro dei donatori anche in ospedale rivolgendosi al Policlinico, padiglione 9 (telefono 081/7462531) o rivolgendosi al Centro trasfusionale del Policlinico Vecchio (telefono 081/5665064/78) o al Centro trasfusionale dell'Azienda ospedaliera Cardarelli (telefono 081/7472492).