Francesco Borrelli minacciato a Ponticelli: «Continuerò a denunciare la camorra»

Minacce, su TikTok, nei confronti del consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, dopo la rimozione, lo scorso 10 settembre di un murales dedicato a Demar Scognamiglio, pregiudicato affiliato al clan camorristico De Martino, deceduto nel 2018. A renderlo noto è lo stesso consigliere regionale, in una nota. «Proprio da Ponticelli, dal Parco delle Cinque Torri, - fa sapere il consigliere di Europa Verde - arriva una minaccia pubblica da chi mi ritiene reo di aver fatto per lungo tempo grandi pressioni per ottenere la rimozione di altarini e murales dedicati a camorristi e criminali».

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Da Ponticelli alla Sanità, rimossi murales e altarini per... LA BAGARRE Napoli, murales di Ugo Russo: l'ultima sfida tra ricorsi e nuovi... IL CASO Murale per Ugo Russo, il Comune di Napoli avvisa il condominio:...

«Le minacce - si legge nella nota di Borrelli - sono state formulate da un amico di Demar Scognamiglio attraverso un video postato su Tik Tok in cui si augura al Consigliere dei Verdi di fare «la stessa fine di Scognamiglio» e dì «ammalarsi di tanti tumorì».

«Non arretreremo di un solo millimetro la nostra posizione nei confronti dei camorristi e della propaganda criminale resta ferma e decisa», afferma Borrelli. «Queste minacce, più volte ricevute, - aggiunge - non ci faranno certo ricredere ma anzi ci fanno capire che si sta colpendo nel segno ed allora bisogna proseguire in maniera ancora più determinata nel cancellare ogni traccia della propaganda camorristica. Questa gente oltre a dissanguare la nostra terra, si arroga il diritto alla memoria, come se fosse una loro esclusiva, appropriandosi delle strade e dei muri della città ed 'obbligandocì ad assistere al culto della delinquenza mentre condannano la gente perbene, le vittime e gli eroi all'oblio. Non lo si può più tollerare», conclude il consigliere regionale.