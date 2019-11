Morto Franco Ortolani, il cordoglio della politica: «Era il simbolo della lotta alla Terra dei Fuochi»

«Si è spento il professor Franco Ortolani, Senatore del MoVimento 5 Stelle. Una vita dedicata alla tutela del territorio, alla salvaguardia dell'ambiente. Quando c'era da proteggere il nostro territorio, da sostenere cittadini contro discariche illegali e roghi tossici in Campania, lui c'era sempre». Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S Luigi Di Maio. «Lo ricordo con grande affetto - aggiunge - non solo per il suo grande lavoro da Senatore del MoVimento 5 Stelle. Nel 2007 ero presidente dell'associazione degli studenti di giurisprudenza e del Consiglio degli Studenti di Facoltà. Riuscimmo ad ottenere un'intervista con l'allora commissario all'emergenza rifiuti in Campania Gianni De Gennaro. Lo avevamo incalzato su una serie di questioni cocenti che riguardavano la nostra terra e le nuove discariche che si volevano realizzare». «Se tante comunità in Campania non sono state intossicate da discariche o impianti inquinanti - conclude Di Maio , lo si deve al professor Ortolani. Grazie Franco, tutto il MoVimento ti abbraccia»







Unanime il cordoglio della politica. Su tutti il presidente del Senato Elisabetta Casellati: «Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa del senatore Ortolani. Di lui ricorderemo il forte impegno profuso nel contrasto alle ecomafie e per la salvaguardia dell'ambiente, un impegno che fa del senatore Ortolani un esempio da seguire per la classe politica e per le generazioni che verranno. Alla famiglia e ai suoi cari giunga tutta la mia vicinanza».



Vicino alla famiglia anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che a nome di tutta l'amministrazione comunale esprime «profondo cordoglio ed è vicino ai suoi cari per la scomparsa di Ortolani, instancabile simbolo della lotta alla Terra dei Fuochi». Ultimo aggiornamento: 11:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA