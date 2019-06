Circoli in crisi, Porzio scende in campo: «Così voglio salvare il mio Posillipo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 12:00

Il capitano che si candida come presidente. «Quella tra me e il Posillipo è una grande storia d'amore. Sono arrivato in questa piscina da bambino, ho avuto l'onore di vincere tanto per i colori rossoverdi e il legame è rimasto anche quando ho smesso di giocare. La vita e le attività del Circolo ho continuato a seguirle e non mi sono tirato indietro quando alcuni amici hanno sondato la mia disponibilità: ho presentato la candidatura per una questione affettiva in un momento molto delicato», spiega Franco Porzio, bandiera del Settebello del Posillipo che dominava in Italia e in Europa, uno dei grandi nomi della pallanuoto mondiale. Nelle elezioni di domenica 23 sarà l'avversario del presidente dimissionario Vincenzo Semeraro e dovrà anche sfidare una terza corrente: quella delle schede bianche, perché vi sono soci che minacciano di boicottare la votazione puntando al commissariamento.«Il Posillipo vive una fase delicata e ho ritenuto doveroso metterci la faccia come ho sempre fatto da giocatore. Siamo un po' tutti sconcertati di fronte a quanto sta avvenendo, purtroppo non si parla dei risultati sportivi ma di altro. Ci aspettavamo l'esposizione del bilancio, ma non vi è stata e non comprendiamo per quali ragioni. Ci sono due importanti questioni sul tappeto, come la restituzione di una ingente cifra al socio Gennaro Cecere e l'acquisizione della struttura. Nel programma che ho presentato pubblicamente ho evidenziato che mi impegnerò nel reperimento delle risorse per la restituzione dell'anticipo al consocio per l'acquisto dell'immobile. Ho formalizzato la presentazione della candidatura due giorni fa e mi sono messo a disposizione di tutti i soci per i chiarimenti sul mio progetto».