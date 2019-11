​«Stefano Caldoro? Noi abbiamo già governato la Regione Campania con Caldoro, è una persona per la quale abbiamo stima, però ciò non toglie che i nomi si decidono tutti insieme sulla base di un dibattito». Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a Napoli per la conferenza programmatica del partito campano.

