Mercoledì 7 Novembre 2018, 14:43

Giorgia Meloni ha nominato Andrea Santoro nuovo portavoce di Fratelli d'Italia a Napoli. A renderlo noto è lo stesso Santoro: «Una decisione che mi riempe di emozioni e soprattutto mi carica di responsabilità. Il nostro partito ha enormi potenzialità a Napoli ed occorre metterle in luce. Occorre strutturare Fratelli d'Italia per farsi trovare pronti ai prossimi appuntamenti elettorali e costruire fin da subito una rinnovata coalizione in grado di presentarsi come alternativa di governo sia in regione che in città. Una sfida che accetto con la consapevolezza di essere parte di una squadra. In tal senso, questa nomina premia non la mia persona ma l'intera comunità umana e politica da cui provengo e che oggi, insieme a me, diventa classe dirigente di un partito dinamico che sa accettare le sfide della modernità forte dei valori antichi di cui è portatore».