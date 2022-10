Fulvio Martusciello: «Rinvio Nutriscore vittoria per Italia, ora rilanciare Made in Italy»

«Una vitatoria per l'Italia, una decisione di buon senso e un'ulteriore opportunità di rilancio del Made in Italy.

Il rinvio deciso dall'Unione europea del regolamento sull'etichettatura Nutriscore consente ora di riesaminare il sistema di identificazione dietetica dei prodotti che in maniera surrettizia, discriminatoria e fuorviante avrebbe rischiato di danneggiare le eccellenze italiane. Ora impegno per proteggere e rilanciare l'intera filiera del Made in Italy». Commenta così il verdetto il parlamentare europeo Fulvio Martusciello.