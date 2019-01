Venerdì 18 Gennaio 2019, 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Delusi dal M5S, delusi da Toninelli»: in una durissima lettera pubblicata sui social network, i marittimi di Torre del Greco sfogano rabbia e malcontento nei confronti del ministro ìdelle Infrastrutture, accusato di aver disatteso le promesse e gli impegni assunti mesi fa in un vertice con i rappresentanti di categoria.«Siamo in 15mila cittadini marittimi di Torre del Greco e abbiamo votato Movimento 5 Stelle perché avevamo fiducia che avrebbe affrontato i problemi della nostra categoria, ma ora sappiamo che lei è dalla parte delle lobby degli armatori - l'accusa lanciata dai Marittimi per il Futuro - Abbiamo bisogno di politici che tutelino la marineria italiana, non di persone che stanno dalla parte degli armatori».Pomo della discordia la legge 30/98 sul doppio registro internazionale di navigazione che consente agli armatori di imbarcare personale straniero, a svantaggio delle maestranze locali, la vicenda Tirrenia, la mancanza di una cassa marittima. «Stanno speculando sul costo del lavoro marittimo imbarcando personale extracomunitario, noi abbiamo famiglia: chi ci garantisce il futuro?».