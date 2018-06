Venerdì 1 Giugno 2018, 10:18

I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori di Afragola, titolari, rispettivamente, di un panificio e di un’autocarrozzeria, per il reato di furto aggravato di energia elettrica in danno dell'Enel. I finanzieri del gruppo di Frattamaggiore hanno riscontrato la presenza di un grosso magnete posto sulla parte superiore dei misuratori di corrente elettrica che alimentano le imprese. l’intervento tecnico richiesto a personale specializzato dell’Enel permetteva di constatare- che il panificio, pur avendo regolarmente utilizzato macchinari e strumentazioni utili all’operatività dell’azienda, aveva realizzato un risparmio di spesa del 72% ammontante a circa 31.000 euro negli ultimi 5 anni, mentre, l’autocarrozzeria aveva realizzato un risparmio di spesa del 76% ammontante a circa 40.000 euro negli ultimi 2 anni.Le fiamme gialle, al termine delle operazioni, dopo aver informato il pm di turno, ponevano agli arresti domiciliari i due rappresentanti legali per il reato di furto aggravato. Entrambi i responsabili delle attività commerciali, giudicati per direttissima dal tribunale di Napoli nord, sono stati condannati: 6 mesi di reclusione sono stati inflitti al titolare del panificio, 8 mesi al responsabile dell’autocarrozzeria.