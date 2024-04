«Il futuro del Sud e il ruolo del Mediterraneo»: live il confronto di Fondazione Merita

Oggi e domani è in programma a Napoli (Gallerie d’Italia, via Toledo 177) la seconda edizione di #AgendaSud2030: Dove l’Europa incontra il Mediterraneo. Un’occasione di confronto, promossa dalla Fondazione Merita, sul futuro del Sud Italia e del suo ruolo nel Mediterraneo.

Partecipano, tra gli altri, i ministri Raffaele Fitto, Antonio Tajani e Adolfo Urso, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, i sindaci di Bari Antonio Decaro e Napoli Gaetano Manfredi. Conduce il direttore del Mattino Francesco de Core.

«La centralità del Sud nel Mediterraneo acquista maggiore significato ora che la guerra in Ucraina ha allontanato Occidente e Oriente. Il nostro seminario vuole sottolineare il nuovo ruolo a cui è chiamata l’Europa, che passa per l’Italia e per il Sud. Se riusciremo a spendere nei prossimi due anni le risorse del Pnrr gli effetti sul Sud si toccheranno con mano. Per questo c’è bisogno di una forte struttura di missione in grado di dialogare con tutti i centri di spesa» ha sottolineato nei giorni scorsi l’ex ministro Claudio De Vincenti, presidente onorario della Fondazione Merita.