«Bees Against G20», gli ambientalisti preparano il controforum in Campania

Martedi 6 luglio ore 11,00 presso Castel Dell'Ovo conferenza stampa "Bees Against G20"

degli studenti, movimenti e comitati ambientalisti che si preparano per la venuta in Campania dei ministri dell'ambiente dei 20 paesi più potenti del mondo. Sarà presentato il programma del controforum con interventi di carattere internazionale e la manifestazione finale.

«Chi fa parte del problema -i legge nella nota degli organizzatori - non costruirà la soluzione, mentre i programmi di abbattimento della CO2 vengono sempre più diluiti fino a diventare improponibili, mentre nuove forme di sfruttamento dei territori si travestono di "svolta green" e alla distruzione delle condizioni di sopravvivenza della nostra specie (e di molte altre) sul pianeta potrebbero mancare solo pochi decenni. Questo vertice proprio nei giorni in cui cade l'anniversario del G8 di Genova ci ricorda indirettamente che i noglobal avevano ragione. E farlo in una regione simbolo della devastazione ambientale e del diritto alla salute è solo una provocazione in più».