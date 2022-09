Elezioni 2022, Manfredi avvisa la maggioranza: «Dopo il voto si pensi ai problemi irrisolti»

L'appello «alla concretezza» il sindaco lo fa ben prima che iniziasse il Consiglio comunale, quasi se lo sentiva che la sua maggioranza era un po' distratta dalla campagna elettorale e in effetti in Sala dei Baroni si è consumato il secondo flop dell'era Manfredi. La mancanza del numero legale si è materializzata intorno alle 15 con ben 8 assenti nella maggioranza bulgara dell'ex rettore che può contare - con il suo voto - su ben 29 consiglieri contro gli appena 12 delle opposizioni. Il flop arriva subito dopo l'approvazione di tre bilanci dell'Abc, poi il deserto tra i banchi. Giusto il tempo di salvare l'ex Arin dal default poi è scattato il fuggi fuggi. In mezzo, la scenografica protesta di Aniello Esposito consigliere del Pd, è l'ex capogruppo, che per protestare - a suo dire - per la mancata attenzione da parte della giunta e dello stesso sindaco al lavoro degli eletti del popolo - ha utilizzato i suoi dieci minuti di tempo mettendo in scena il silenzio, non ha aperto bocca. Un silenzio che oggettivamente ha fatto rumore così come la sua assenza - e quella del compagno di partito Salvatore Madonna - che ha determinato il flop al pari degli altri suoi 6 colleghi. Cioè i tre del gruppo della sinistra incluso Sergio D'Angelo ex commissario dell'Abc che dopo il voto sui bilanci dell'Azienda da lui fortemente voluto si è dileguato, anche lui accusando la giunta di prestare poca attenzione al Consiglio. Poi a mancare è stato un consigliere del M5S Claudio Cecere, Pasquale Sannino e Gennaro Rispoli. Il sindaco si consola con la salvezza di Abc e spiega: «Si tratta di un importante tassello per il rafforzamento del servizio idrico in città: l'approvazione del bilancio di Abc consente infatti di ottenere l'affidamento del servizio dall'Ente idrico campano e così partecipare ai progetti del Pnrr accedendo a nuovi e determinanti fondi». Soddisfatta anche la presidente di Abc Alessandra Sardu: «L'approvazione di questi tre bilanci di esercizio consentirà di ristabilire finalmente una normalità gestionale e amministrativa in azienda, che è mancata per lungo tempo, e consentirà inoltre di guardare con maggiore convinzione ai prossimi importanti obiettivi, ossia l'affidamento del Sistema Idrico Integrato e la partecipazione ai fondi del Pnrr».

Tuttavia a rileggere le parole del sindaco prima dell'inizio dei lavori in Aula si capisce bene che se i consiglieri hanno da ridire sulla sua squadra, anche l'ex rettore non è felicissimo di come stanno andando le cose: «Credo - racconta Manfredi - che dopo aver superato questa fase un po' di propaganda, perché nel momento delle elezioni tutti cercano di esaltare le specificità delle proprie posizioni politiche, bisogna subito tornare a lavorare sulle cose concrete, tornare a fare iniziative e progetti e trovare risorse per andare avanti nella nostra azione amministrativa e fare il bene della nostra città e dell'area metropolitana». Inutile girarci intorno le distrazioni ci sono state e anche qualche piccolo veleno ha contribuito a innervosire la maggioranza di Manfredi che si è incredibilmente sfilacciata. La contesa elettorale - dove ciascuno cerca di trovare un atout verso gli elettori per far votare questo o quel partito o candidato ha avuto effetti negativi sulla giunta colpevole di non avere accontentato qualcuno con provvedimenti spot. Il sindaco guarda avanti e cerca di ricucire: «Se l'esperienza di Napoli fosse stata replicata a livello nazionale, forse oggi vedremmo un altro film». Opinione espressa già in varie circostanze, Manfredi lavorerà perché il campo largo si ricomponga al netto del risultato del 25 settembre: «Non ho alcun dubbio che la nostra maggioranza resterà compatta - conclude - anzi sono convinto che tutte le discussioni politiche che ci saranno in Italia a partire dal giorno successivo alle elezioni partiranno proprio dall'esperienza di Napoli».