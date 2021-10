Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, selfie e applausi in Galleria: «Entro due settimane farò la giunta»

Prima uscita da sindaco per Gaetano Manfredi, appuntamento in Galleria Umberto per un caffè dove molti sono stati i napoletani che lo hanno riconosciuto. Selfie, autografi, in regalo un supercorno in argento da un commerciante: «Ho detto più volte poco folclore ma un po' di superstizione serve», dice divertito l'ex rettore dell'università Federico II che al di là della gioia del primo giorno ha ben chiaro il percorso che deve fare, comporre al più presto la giunta per dare un governo alla città: «Ci sono dei tempi tecnici da rispettare - spiega - ma saremo veloci, entro un paio di settimane presenterò la giunta», annuncio Manfredi. Che sembra avere già le idee abbastanza chiare: «Sceglieremo persone di alto livello, profili alti. Napoli ha bisogno di una giunta di alto livello, ma non posso fare anticipazioni perché devo valutare le disponibilità».

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Comunali, a Roma sfida Michetti-Gualtieri. Milano e Napoli a... LE ELEZIONI Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, la sfida dell'ingegnere mite... LE ELEZIONI Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, 29 seggi per la maggioranza in... LE ELEZIONI Gaetano Manfredi sindaco di Napoli: nella giunta Costa, Cosenza e...

Primo giorno da sindaco per Manfredi che si è concesso «un'ora in più del solito di sonno». Poi ha risposto a molte telefonate di felicitazioni e operative che riguardano proprio la composizione del governo della città che non è solo questione di assessori. Stasera sarà a Roma per impegni non solo televisivi ma per continuare a pressare la coalizione e il governo per far decollare il "Patto per Napoli".