Sindaco Gaetano Manfredi il voto di Napoli per le Europee ha un senso solo per la città o c'è dell'altro?

«C'è un vento positivo che spira sulla nostra città ne ho discusso un po' con tutti i leader del centrosinistra li ho sentiti tutti e sono d'accordo con me».

E che vento è uno scirocco che ammalia o un libeccio che può girarsi a tempesta?

«C'è un dato politico nazionale: Napoli torna ad essere protagonista nell'ambito del campo progressista. Qualsiasi alleanza a livello nazionale non può che può partire anche dalla nostra città e questo dà centralità politica a Napoli rispetto a tutte le decisioni future e nei rapporti che ci saranno».

Sembra un programma elettorale.

«Uno dei risultati politici più importanti di queste europee è una ritrovata centralità del Sud nel dibattito politico nazionale, ma di un Sud come opportunità, non come un problema, e anche di un Sud come esempio di buona amministrazione. Ai tempi dell'Ulivo c'era un sud rivendicazionista che guardava all'assistenzialismo: oggi il sud scommette sulla crescita e lo sviluppo. La vera partita politica per il campo progressista si gioca nel Mezzogiorno. I progressisti sono andati al Governo solo quando hanno vinto al sud e a Napoli».

Si parla di un modello Napoli, c'è chi azzarda anche un modello Manfredi ma di cosa si tratta? Cosa è questo campo largo?

«Per me è una alleanza tra Pd, M5S, sinistra e forze moderate. A Napoli abbiamo avuto un successo straordinario raggiungendo il 75% e nell'area metropolitana supera largamente il 50%. L'idea politica alla base dell'alleanza è una idea vincente e rafforza la nostra azione amministrativa. Ho sempre detto, anche quando siamo andati divisi alle politiche, che l'unica strada per vincere per il fronte progressista fosse l'unione, lo stare insieme ovvero il campo largo. Non per un fatto numerico, non è questione di somme dei voti e delle liste, ma noi abbiamo una agenda politica. Noi stiamo cercando di far crescere Napoli con una attenzione alle periferie e alle persone disagiate così si crea coesione sciale che è precondizione dello sviluppo. L'agenda politica è questa: la lotta alla povertà, il lavoro, la casa, la lotta alle disuguaglianze. Finora la crescita ha riguardato pochi ceti, ma un Paese che non cresce si impoverisce».

Lei è un sindaco e fa impressione il risultato di Antonio Decaro sindaco uscente di Bari e presidente Anci che sta finendo il suo mandato: cosa significa?

«Il risultato di Decaro, che ha preso 500mila voti, è importantissimo e dimostra come la vera anima del centrosinistra sono gli amministratori locali, sono i sindaci. La vera battaglia da fare è rafforzare il ruolo dei sindaci e delle amministrazioni locali che rappresentano il vero argine contro da un lato l'astensionismo e dall'altro le forze di destra. I sindaci sono quelli che devono risolvere i problemi ma hanno sempre meno soldi e meno poteri. Servono meno personalismi, meno capo popoli e più programmi, idee e buona amministrazione».

Napoli è un caso politico perché da almeno 30 anni vince sempre il centrosinistra e la sinistra: che c'è alla base di queste vittorie? Eppure dall'altra parte c'era la premier che a Napoli si ferma al 13%

«Storicamente Napoli è stata una città che si è orientata sempre sul centrosinistra con sfumature diverse. Oggi credo che c'è una proposta politica chiara e c'è una visione politica nazionale non locale per questo gli elettori ci hanno premiato. Abbiamo un progetto che mettiamo a disposizione del Paese. C'è una differenza con la destra: la leadership è incarnata da una sola persona che è la Meloni, il nostro è un modello inclusivo, l'uomo solo al comando non ha mai funzionato. Siamo stati dei precursori, abbiamo iniziato quasi tre anni fa quando nessuno ci credeva, ma anche i leader del centrosinistra da ieri dicono che questa è la strada su cui lavorare. Napoli non è più periferia della politica torna a essere una delle capitali della politica italiana ed è un dato fondamentale. Noi mettiamo a disposizione dell'Italia una esperienza importante».

Lei non ha mai messo all'ordine del giorno il secondo mandato da sindaci a Napoli e oggettivamente fa parte dei leader del centrosinistra: entro due anni ci saranno le regionali, le comunali e le politiche insomma che futuro vede per lei?

«La mia priorità a oggi è completare il mandato e continuare ad amministrare la città: Napoli ha bisogno di continuità abbiamo un progetto importante sulla città e deve essere portato avanti».

Ci sarebbe l'Anci, lei è uno dei candidati più autorevoli: non ha tessere di partiti, incarna una figura istituzionale e tutto sommato ha pochi avversari. Ci punta davvero a essere il successore del suo amico Decaro?

«Io sono a disposizione l'importante è che sul mio nome ci sia unità».

La stuzzica l'idea del partito dei sindaci?

«Non penso al partito dei sindaci, credo nel peso dei sindaci nelle scelte dei partiti. Che ascoltano le istanze dei cittadini e che sono legati ai territori: siamo noi l'unico elemento di congiunzione».

Giovedì è una giornata decisiva l'Autonomia differenziata potrebbe ulteriormente concretizzarsi...

«È una riforma che non serve all'Italia che invece ha bisogno di una grande riforma sugli enti locali che dia più poteri ai sindaci. Il regionalismo ha dimostrato di avere grossi problemi si rischia di passare a un nuovo centralismo».

Dica la verità: ma quando ha parlato di meno personalismi ce l'aveva con il presidente Vincenzo De Luca che è contro il Campo largo?

«È indubbio che per poter essere competitivi alle regionali bisognerà stare insieme. Lo stesso ragionamento che faccio sul quadro nazionale vale ancora di più sul quadro regionale. Le forze del campo largo hanno dimostrato di poter essere una solida alternativa con risultati riconosciuti dai cittadini e credo che anche le amministrative, il cui spoglio sta per finire, dimostreranno, soprattutto nella provincia di Napoli, che le alleanze del campo largo saranno vincenti».

Tuttavia il M5s ha perso 20 punti a Napoli ed è ora il secondo partito sorpassato dal Pd...

«Il centrosinistra è andato al governo quando ha vinto nel sud la riflessione va fatta su questo tema nel quale si inserisce il contributo del M5s che porta delle esigenze reali: marginalità, periferie, ceto medio impoverito sono grandi priorità come il tema del reddito. A un certo punto lo stesso Pd questi temi li aveva abbandonati. La mia maggioranza ha votato tutti i partiti della coalizione altrimenti non prendevamo i voti che abbiamo preso con Decaro che è stato un riferimento al di là del Pd. Perché Antonio è espressione degli amministratori ed è stato votato da molti civici. Il suo successo va oltre il Pd».

Napoli è anche l'area metropolitana che però è abbastanza depressa come se ne esce?

«L'area metropolitana è caratterizzata da tante medie città e il ruolo di queste città è importantissimo per una politica metropolitana. Napoli da sola non ce la fa, è piccola ingolfata, solo se cresce la città metropolitana cresce Napoli».