Napoli, istituito il garante dei diritti degli anziani

«È un passo importante - dichiara l'assessore alle politiche sociali, Luca Trapanese - a testimoniare la nostra volontà di non lasciare indietro nessuno, i fragili in particolare, in questo caso gli anziani». Approvata dalla giunta comunale la delibera di istituzione del garante dei diritti degli anziani per la città di Napoli e il relativo regolamento che disciplina questa figura e le sue mansioni.

Il garante contribuirà alla tutela e alla salvaguardia dei diritti degli anziani, portando all'attenzione della politica e dell'amministrazione le esigenze e le richieste di questa parte di cittadinanza fino ad ora non sufficientemente rappresentata.

«È un forte segnale di vicinanza verso chi merita ogni sforzo possibile per poter beneficiare di servizi e diritti adeguati alle loro esigenze. La delibera adesso proseguirà il suo iter e verrà sottoposta alle valutazioni del consiglio comunale. Auspico che possa essere approvata velocemente ed accolta con favore da parte di tutte le forze politiche dell'assemblea degli eletti. Sarebbe davvero bello, un segnale di collaborazione istituzionale davvero forte, se venisse approvata all'unanimità dal consiglio comunale. Ringrazio a tal proposito la capogruppo di Forza Italia, la consigliera Iris Savastano, che ci ha spronato in questo lavoro con le sue proposte ed i suoi suggerimenti».