Gare deserte, c'è la svolta: i rifiuti già trattati restano in Campania

Venerdì 8 Febbraio 2019, 07:00

Dopo l'ennesima gara andata deserta, dopo l'ennesimo no allo smaltimento dei rifiuti campani negli impianti italiani e stranieri, la Regione ha deciso di svoltare. Ai nuovi bandi per il trasferimento della spazzatura sarà affiancato un monitoraggio a tappeto delle discariche da mettere in sicurezza: d'ora in poi per coprirle sarà utilizzato non solo il tradizionale terreno vegetale, ma anche il cosiddetto compost fuori specifica, proveniente dai rifiuti tritovagliati, stabilizzati (cioè seccati) e trasformati in terriccio. Sarà così possibile eliminare decine e decine di migliaia di tonnellate di spazzatura risparmiando almeno diverse centinaia di migliaia di euro. Le discariche bisognose di capping sono tante, a partire da quella di San Tammaro chiusa da lunedì. Entro un mese la Regione dovrebbe completare il censimento dei siti bisognosi di intervento e valutare la quantità di compost che sarà possibile riutilizzare.Intanto, andranno avanti i bandi per i trasferimenti. Nell'ultima asta, il prezzo base era di 200 euro a tonnellata, ma non ci sono state offerte. Nelle prossime settimane la Regione avvierà, come previsto dalla legge dopo due gare andate deserte, una procedura negoziata con un elenco di dieci operatori che saranno invitati a produrre offerte per uno dei sei lotti. Se anche questa volta non ci saranno assegnazioni non si procederà più per lotti di grandi dimensioni, ma si contratteranno dei prezzi e ogni operatore porterà via la quantità che riuscirà a sistemare negli impianti italiani e stranieri.