Il Gattopardo caprese: torna Federico, tutto fermo da 30 anni

Giovedì 25 Aprile 2019, 08:30

Inviato a CapriLa «Primavera» è sfiorita dopo cinque anni. Capri, assalita da piccole imbarcazioni che dalla costiera sorrentina trasportano turisti da mordi e fuggi, ritorna al passato. A due giorni dalla presentazione delle liste per le prossime elezioni comunali si ripropongono scontri tra gli esponenti politici di sempre. A 75 anni torna Costantino Federico, imprenditore delle televisioni e degli alberghi, sindaco per tre volte fino al 2004. Ma torna anche Marino Lembo, funzionario della Sippic, l'azienda elettrica dell'isola, in passato assessore e vice sindaco nelle amministrazioni guidate da Federico e poi sindaco per pochi mesi. È il «tornano tutti», mentre la lista che cinque anni fa venne battezzata «Primavera» perchè piena di giovani di belle speranze guidati da Gianni De Martino, dipendente comunale a lungo dirigente dell'ufficio tecnico, scompare. L'esperimento è fallito e alle urne si torna al passato.