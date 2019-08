Gay Pride a Sorrento, accordo sul corteo: «Ma i sindaci vengano con noi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 22 Agosto 2019, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voleva diventare dattilografa, ma per suo padre si trattava di un mestiere da donna. E così fu costretta ad abbandonare gli studi finendo nel tunnel della prostituzione. A distanza di anni Rosa Rubino è riuscita non solo a dire addio a quel passato di sfruttamento, ma persino a diventare un simbolo di tenacia, libertà e uguaglianza. L'attivista transgender napoletana sarà la madrina del Sorrento Pride, in programma il prossimo 14 settembre nella cittadina costiera: un corteo promosso dal collettivo Buonvento tra le costiere e dall'associazione Pride-Vesuvio Raimbow con l'obiettivo di affermare l'orgoglio e i diritti di gay, lesbiche, bisessuali e trans.