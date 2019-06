Napoli, il gelo di de Magistris: «M5S incompetenti». E Fico: «Con lui solo rapporti istituzionali»

Domenica 9 Giugno 2019, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 13:23

«Forse il Governo qualcosa in più su Napoli potrebbe investirla, invece di fare sempre proclami contro la città». Luigi de Magistris è polemico intervenendo questa mattina alla manifestazione «Corri contro la violenza».De Magistris ha sottolineato come «non stiamo chiedendo soldi, ma un pò di ordinarietà in più nel controllo del territorio. È una riflessione che faccio da sindaco e anche ascoltando quello che dicono i cittadini, la cui domanda ricorrente è più controllo del territorio».Secondo de Magistris «parlare di emergenza violenza a Napoli è dire una cosa non vera, perché Napoli ha meno reati di Roma o Milano, ma se la violenza diventa ordinaria è peggio dell'emergenza. Per eliminarla serve più controllo del territorio. Le forze di polizia qui fanno un lavoro importante, forse qualcosa in più il Governo la potrebbe investire».Riguardo alla richiesta al ministro dell'Interno di commissariare il Comune di Napoli con un'interrogazione parlamentare firmata dai parlamentari 5Stelle, il sindaco risponde: «Siamo al delirio di incompetenza e astio personale, ma so per certo che tanti militanti 5 Stelle non la pensano in questo modo e alcuni esponenti del Governo mi hanno scritto ieri dissociandosi apertamente».De Magistris prova a trasformare la questione politica in un caso personale, attaccando il primo firmatario Vincenzo Presutto: «Presutto fa una battaglia personale perché, per la sua incompetenza, decidemmo di non avvalerci più della sua collaborazione. Per me questa interrogazione è una medaglia al valor civile e il Movimento 5 Stelle sarà scavalcato a sinistra dal ministro dell'Interno che spiegherà che i Comuni non si possono commissariare a meno che non approvino il bilancio o per infiltrazioni mafiose. Forse vogliono commissariare politicamente il Comune di Napoli perché facciamo ciò che loro non riescono a fare al Governo».«Non parlo delle interrogazioni dei parlamentari. Fanno le loro interrogazioni, i ministeri rispondono. Mi interessa esclusivamente il bene di Napoli - è invece la posizione del presidente della Camera Roberto Fico - Napoli è la città dove vivo, che amo, si devono risolvere i problemi, tanti, non facili, uniti bisogna trovare soluzioni».Fico esclude alleanze con De Magistris: «Con lui solo rapporti istituzionali. Le istituzioni devono avere un buon rapporto con i sindaci, con tutti i sindaci perchè conosco i problemi delle città, di Roma, di Torino, di Napoli, di Palermo ed è chiaro che noi per risolvere i problemi dobbiamo come istituzioni cercare di fare un lavoro che sia totale e generale. Quando parliamo di istruzione, di assistenti sociali, di piani organizzativi, di rigenerazione urbana ci troviamo di fronte a cose che un Comune da solo non riesce a fare e quindi ha bisogno del supporto della Regione, del Parlamento, del Governo».