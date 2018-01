Gentiloni inaugura Cisco Academy, a Napoli un primato mondiale

Venerdì 26 Gennaio 2018, 12:37

«Dobbiamo guardare al futuro dell'innovazione con fiducia, come un'opportunità e una possibilità non come una minaccia da cui tenersi al riparo. Sarebbe un errore micidiale». Con queste parole il Presidente del Consiglio ha aperto in suo discorso in occasione della presentazione della Cisco Networking Academy e il Co-Innovation Hub nel polo universitario della Federico II di San Giovanni a Teduccio. Un nuovo tassello che continua ad arricchire il polo dell'innovazione federiciano e a renderlo sempre più importante per l'ecosistema dell'innovazione. Alla presentazione hanno preso parte anche il CEO di Coisco Chuck Robbins, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il rettore dell'Università Federico II, Gaetano Manfredi, e l'assessore all'innovazione della Regione Campania, Valeria Fascione in rappresentanza di Vincenzo De Luca, assente a causa di un contrattempo.Cisco, leader mondiale nei settori del networking e dell'IT, colosso della Silicon Valley come Apple, ha deciso di investire a Napoli e aprire una delle sue Academy proprio perchè ha visto nel polo una grande possibilità di sviluppo. L'obiettivo è quello di creare forza lavoro al passo con i tempi e che sappia innovare utilizzando tutte le tecnologie. Con la Networking Academy Cisco offrirà a numerosi studenti contenuti e piattaforme per studiare l'internet delle cose, la Cybersecurity e le tecnologie di rete. I corsi saranno gestiti tramite il Consorzio Clara, local Academy partner per la Campania.«Le potenzialità dell' innovazione - ha detto Gentiloni - sono importanti per alcune zone del Paese come il Sud, nel caso italiano, che hanno dei ritmi di crescita e livelli di diffusione del benessere diversi da quelli di altre parti del Paese. Per il premier, bisogna essere in grado «di gestirla senza sacrificare il lavoro. Non ci può essere da una parte un'elite digitale cosmopolita e dall'altra parte gruppi di lavoratori sfruttati, sottopagati e sottoistruiti. Un mondo cosi' non ci piace e non funziona. Occorre evitare che si vada in questa direzione - precisa - Quindi dobbiamo investire sul capitale umano, sulla qualità della formazione, sulla preparazione dei giovani».La grande platea piena di studenti delle Academy presenti a San Giovanni e degli studenti dell'Istituto Galileo Ferraris di Scamia ha accolto con entusiasmo l'intervento di Chuck Robbins, CEO dell' azienda. «A Napoli per la prima volta al mondo - ha detto Robbins - tentiamo una collaborazione con Apple. Stiamo avendo già collaborazione con clienti ma per la prima volta siamo presenti nello stesso luogo nel mondo. Ho parlato prima gli con studenti - ha aggiunto Robbins - che scrivono applicazioni per Apple e potranno ora avere anche informazioni sull'internet delle cose e la cybersecurity. Siamo contenti anche della presenza del co-innovation hub che attrarrà qui più aziende. Per la prima volta uniamo nello stesso luogo l'innovation hub e l'academy».Infatti a San Giovanni si apriranno le porte alle aziende e ai protagonisti dell'ecosistema dell'innovazione nel nuovo Co-Innovation Hub. Il centro sarà attivato con la collaborazione dell'incubatore Campania New Steel e ospiterà iniziative per il trasferiemnto tecnologico e lo sviluppo di competenze per aziende, dedicate in particolare ai temi dell'impresa 4.0 e dell'app economy.