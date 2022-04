Gianfranco Nicoletti nominato segretario generale della Crui: è il rettore dell'università Vanvitelli

Il presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, professore Ferruccio Resta, durante l'adunanza della giunta di ieri, ha nominato il rettore dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, professore Gianfranco Nicoletti, quale nuovo segretario generale della Crui.

«Ringrazio il presidente Resta e la comunità accademica per la fiducia che mi hanno accordato - dice Nicoletti -. Assumo tale incarico con spirito di collaborazione e in piena armonia con tutti gli altri organi preposti. Pertanto, è mia intenzione coadiuvare gli altri organi col costante impegno che tale ruolo richiede, al fine di contribuire sinergicamente alla definizione e all'attuazione delle politiche collegiali».

La Conferenza dei Rettori della Università italiane è il più importante organo di governo accademico e di consulenza ministeriale. «Tale nomina - aggiunge Nicoletti - è per me motivo di soddisfazione e di orgoglio e mi onora particolarmente, per la conferma del valore e della stima che il presidente Resta e la comunità accademica hanno manifestato nei miei confronti e nei riguardi dell'ateneo Vanvitelli stesso. La fiducia espressa e il clima di partecipazione condivisa mi incoraggia a proseguire la strada intrapresa».