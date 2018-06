Giorgia Meloni al Vasto: «Il sindaco non ha dato solidarietà a un suo cittadino»

Lunedì 18 Giugno 2018, 18:09 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 19:51

Cori, applausi e richieste di intervento. Così è stata accolta al Vasto, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che nel primo pomeriggio ha voluto salutare personalmente il magazziniere della Farmacia in via Firenze, ferito lo scorso giovedì.Una visita annunciata e voluta dai cittadini del quartiere ai margini della stazione centrale che adesso chiedono interventi immediati.«C’è bisogno di attuare in zona politiche serie» commenta la Meloni, «Anche perché in tutti questi anni c’è stato un abbandono totale di questo territorio, da parte di un sindaco che ha pensato ad altro e non ha portato soldarieta ad un suo cittadino. Noi vogliamo portare questi problemi al parlamento e cercare di rendere sicura questa zona nel più breve tempo possibile. Ora dobbiamo cercare di fare i fatti perché cittadini di questo quartiere non aspettano altro».