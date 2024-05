Prima di tutto il centro ex Delphinia consegnato secondo il cronoprogramma stabilito. Era il 31 agosto scorso, giusto 9 mesi fa, e Giorgia Meloni arrivava per la prima volta a Caivano dopo le violenze delle due cuginette da parte del branco. «Sono qui per riportare la presenza dello Stato», precisa subito e promette due cose: la consegna del centro sportivo entro maggio del 2024 e la presenza dei suoi ministri nella cittadina dell'hinterland napoletano nei mesi successivi. Inutile girarci attorno: la premier è stata di parola. E domani alle 11 ritorna a Caivano proprio per inaugurare il centro sportivo, la cui gestione sarà affidata al gruppo sportivo Fiamme oro della polizia, mentre continuano i progetti messi in campo dai vari ministri che in questi mesi sono venuti decine di volte nel comune napoletano.

Il centro sportivo

Anzitutto il nome. Mai più ex Delphinia ma un nome nuovo che sarà svelato solamente domani dalla leader di Fdi. Il centro sportivo, che sarà inaugurato, è stato completamente ristrutturato in tempi record mentre attorno è stato realizzato il parco botanico. Nel frattempo proseguono i lavori del nuovo auditorium: abbattuto il vecchio dalle ruspe del Genio civile dopo i danni causati da una tubatura lasciata aperta per oltre un anno che avrebbe riversato oltre un milione di metri cubi d'acqua. Al suo posto un nuovo centro culturale con una capienza di 600 posti. Tra pochi giorni infine si potranno praticare una quarantina di sport. Non solo i classici tennis, calcio, basket, pallavolo o padel ma anche parkour, skatepark, roller, bmx con piste dedicate.

Il commissario Ciciliano

Dietro il lavoro nella cittadina Nord di Napoli, il decreto Caivano varato dal Consiglio dei ministri il 7 settembre che ha nominato un commissario straordinario (ed ha inasprito le pene per i baby criminali). Si tratta di Fabio Ciciliano, dirigente medico della polizia di Stato, che in questi mesi ha lavorato in sinergia con il comune del Napoletano. Questo gruppo di lavoro, con un budget di quasi 50 milioni (28 a cui se ne sono aggiunti altri 22 a dicembre scorso), si è adoperato per il rifacimento di strade e reti infrastrutturali oltre ai lavori propedeutici per individuare il nuovo stadio da costruire. Non solo perché in Municipio sono stati assunti 17 vigili urbani (15 in strada, due in amministrazione) e sono arrivati 6 assistenti sociali e 6 educatori scolastici in aggiunta ai 3 già in servizio (ma che dovevano coprire un ambito di tre comuni). Ma si arriverà, in totale, nelle prossime settimane a 16 funzionari tra tecnici, educatori e assistenti sociali. Grazie all'impegno del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo che ha garantito lo stanziamento di 4,35 milioni di euro su fondi Pon.

L'università

Le imprese

Ad ottobre, invece, dovrebbero partire i primi corsi universitari. L'accordo è stato siglato appena il 4 maggio scorso dalla ministra. Il Comune ha messo a disposizione un immobile lungo via Sannitica dove ora gli atenei campani (capofila la Vanvitelli, con la Federico II e il suor Orsola Benincasa) poi potranno avviare i corsi di studio in scienze infermieristiche, in scienze motorie e in verde urbano. Mentre in futuro ci potrebbe essere un corso della facoltà di agraria.Il Polo universitario sorgerà un'area di circa quattromila metri quadrati, nelle cosiddette «Case Bianche» della prima periferia di Caivano, dove vedranno la luce l'aula magna, quattro aule, uffici, biblioteca, area relax, il tutto con tecniche di costruzioni ad impatto zero e con ambienti flessibili tali da adeguarsi al numero degli studenti. Opere finanziate con cinque milioni di euro dal ministero dell'Università.A inizio mese, invece, il ministero delle Imprese, guidato dal ministro, ha stipulato un accordo di programma con la Regione e il Comune, per gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva nel territorio con 15 milioni di euro. L'accordo, che ha durata di 36 mesi, prevede incentivi, con il supporto tecnico di Invitalia, soggetto gestore della misura, finalizzati a un incremento o al mantenimento del numero degli addetti dell'unità produttiva nel territorio comunale.Ma il lavoro, assicurano fonti del governo, non si fermerà qui.