«Un pensiero commosso in questa Giornata a quanti hanno sacrificato la propria vita per salvare quella degli altri. Al personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato tutta la nostra gratitudine e riconoscenza». Lo scorre in un tweet il sindaco di Napoli, Gaetani Manfredi, oggi 20 febbraio Giornata nazionale del personale sanitario.