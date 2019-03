La giornata per la legalità di de Magistris: «Memoria significa impegno»

Giovedì 21 Marzo 2019, 14:17

«Memoria significa impegno, schieramento e in questa città il sindaco, l'amministrazione e tutti noi siamo schierati in prima linea contro violenza, barbarie, mafie e ogni forma di criminalità». Con queste parole il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha ricordato la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti che si celebra oggi 21 marzo in tutta Italia. E stamattina il sindaco de Magistris ha partecipato al fondo Amato Lamberti a Chiaiano alla piantumazione di alcuni alberi di limoni dedicati al ricordo di vittime innocenti di criminalità.