Giosi Ferrandino assolto in via definitiva, Pittella: «Ora una giustizia giusta»

Giosi Ferrandino, ex sindaco di Ischia ed europarlamentare, è stato assolto definitivamente - come riferisce Il Fatto Quotidiano - dall'inchiesta della Procura di Napoli sulla Cpl Concordia, vicenda relativa agli appalti per la metanizzazione dell'isola.

Ferrandino era già stato assolto in Appello e la Procura (che lo aveva accusato chiedendo 6 anni e 4 mesi) non aveva fatto ricorso contro la sentenza. «Diviene definitiva l'assoluzione per l'ex sindaco di Ischia ed europarlamentare Ferrandino per il quale finisce un incubo di anni. Ancora una volta nessuno pagherà questo errore marchiano. A Giosi un abbraccio e un impegno: la battaglia per una giustizia giusta non si ferma», così il senatore del Pd Gianni Pittella.