Giovani Confindustria: «Ora basta con la sceneggiata delle manine. Rischio futuro spazzatura»

«Vorremmo consigliarlo a tutti: basta con le sceneggiate delle manine misteriose, fanno ridere, anzi, quando coinvolgono le più alte istituzioni della Repubblica, fanno piangere». Così il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi, aprendo il convegno di Capri. «Chi ha la responsabilità di governare il Paese se la assuma pienamente, senza la caccia ai capri espiatori. Altrimenti, con le mistificazioni della realtà, anche le istituzioni diventano bolle speculative».

In Italia «aumentano gli anziani, diminuiscono i giovani e nascono sempre meno figli. Risultato: aumenterà il numero di pensioni da pagare, ma diminuiranno i lavoratori. E quindi ci penseranno i contribuenti futuri, i giovani, anche ad appianare i costi aggiuntivi della riforma delle pensioni a quota 100» ha sottolineato Rossi, nelle 'tesi' presentate al convegno di Capri, interviene rispetto alla riforma della legge Fornero, prevista dalla manovra del governo, ma anche dei centri per l'impiego. «Se propagandano quota 100 e le velleità sui centri per l'impiego, come misura per l'inserimento dei giovani, perdiamo non solo tempo ma anche risorse - sostiene inoltre Rossi -. Il lavoro non si crea per sostituzione: un lavoratore esce, uno entra, come in una porta girevole. Il lavoro si crea per sviluppo, cioè moltiplicando il numero di accessi al mercato del lavoro. Noi facciamo la nostra parte, ma è necessario che il governo abbia fiducia in noi, perché siamo noi ad aprire quelle porte».



Giovani imprenditori di Confindustria chiedono dunque al governo di sostenere il lavoro e l'impresa con «una decontribuzione totale per le assunzioni degli under 30». La richiesta arriva dal presidente Alessio Rossi, in occasione del 33/mo convegno di Capri, quest'anno dal titolo 'Uniti. L'Europa che siamo'. Il lavoro, sottolinea, «è alla base della nostra Costituzione e nobilita la nostra identità. Per questo vogliamo che i giovani crescano con una cultura del lavoro e dell'impresa che sviluppi il talento e non l'arte di sbarcare il lunario».

Invece del reddito di cittadinanza «sarebbe più coraggioso costruire un reddito di sviluppo, per chi vuole diventare imprenditore» ha proseguito Rossi. I giovani «non hanno bisogno di tre proposte di lavoro a caso, ma di una opportunità per dimostrare che possono essere padroni delle proprie scelte e del proprio futuro», dice riferendosi alla misura prevista dalla manovra e bandiera del M5s. Quindi «se quei 780 euro al mese venissero dati ad un giovane per aprire una start-up e assumere collaboratori, sempre a 780 euro al mese, per tutti i 18 mesi, risorse e sforzi dell'imprenditore potrebbero essere tutti investiti per la crescita della propria azienda. Altro che 2 miliardi per il fondo start-up. In questo modo lo Stato potrebbe diventare un vero incubatore», sostiene Rossi. «Sappiamo bene che l'Italia ha bisogno di aggredire la lotta alla povertà. Ci chiediamo se non ci fossero altri strumenti per farlo».