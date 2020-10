Giugliano, c'è la giunta Pirozzi: sette assessori tra tecnici e politici

C’è la giunta Pirozzi. A venti giorni dalla proclamazione, il sindaco di Giugliano ha nominato gli assessori. Sono sette gli esponenti dell’esecutivo. Una giunta tecnico-politica dove trovano rappresentanza i partiti della coalizione (Pd e Movimento 5 stelle) e una sola delle civiche (I riformisti). Il primo cittadino si è riservato la scelta di due tecnici.

La casella di vicesindaco va al Movimento 5 stelle. A rappresentare i pentastellati è Pasquale Mallardo, medico, indicato dal Movimento al blog delle stelle come papabile candidato sindaco nella fase pre-elettorale.

Per il Partito democratico entrano Pietro Di Girolamo, medico, ex segretario del circolo cittadino, e Gaetano Coppola, ingegnere, e dirigente del partito locale. L’unica civica a trovare spazio, al momento, è quella de I riformisti con Francesco Mallardo, ex consigliere della maggioranza Pianese ed ex assessore provinciale. Tre le quote rosa: Tonia Limatola, giornalista, e due tecnici scelti direttamente dal sindaco. Si tratta di Giuliana Di Fiore, docente di urbanistica ed ex assessore al comune di Ercolano, e Concetta Russo, dirigente ai servizi finanziari del comune di Mugnano. L’assegnazione delle deleghe avverrà nei prossimi giorni. “E’ una giunta di qualità - commenta il sindaco Pirozzi - all’altezza di una città importante come Giugliano. Da domani saremo già a lavoro”.

