Giugliano, presentati i progetti del Comune grazie a fondi Pnrr per rigenerazione urbana

Nella sala del Paliotto del Comune di Giugliano il sindaco di Nicola Pirozzi, l'assessore con delega ai lavori pubblici Gaetano Coppola e il presidente della quarta commissione consiliare hanno illustrato i finanziamenti ottenuti dall'amministrazione comunale per la rigenerazione urbana con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Una sfida importante, vinta grazie al lavoro di squadra - sottolinea il primo cittadino - nonostante la cronica carenza di organico comunale ed i tempi notevolmente stretti.

I progetti cambieranno in meglio il volto della nostra città che, come abbiamo annunciato più volte in campagna elettorale, per noi non è solo il centro: la maggioranza dei fondi saranno investiti infatti sulla fascia costiera ed in quella zona di mezzo, altamente strategica, su cui insiste il mercato ortofrutticolo che vedrà opere per 6 milioni di euro». L'assessore Coppola ha posto l'accento sull'identità degli interventi che «saranno non solo di riqualificazione ma di contesto; infatti le aree interessate non verranno solo rimesse a nuovo, ma subiranno una vera e propria trasformazione in centri di aggregazione. Tutto ciò è stato possibile solo grazie ad un grande lavoro di squadra, ma in questa sede voglio anche riconoscere i meriti della precedente amministrazione per i progetti messi in cantiere».

Il presidente della quarta commissione consiliare vivibilità e mobilità Stefano Palma ha invece ricordato che la scadenza per la presentazione dei progetti era fissata ad inizio dello scorso giugno «quando ci eravamo insediati solo da pochi mesi, abbiamo perciò fatto un grande lavoro poiché il governo con il Pnrr permette alle città delle dimensioni di Giugliano di accedere ai fondi per 20 milioni all'anno, noi abbiamo visto finanziarci tutti gli otto progetti avanzati, ottenendo praticamente il massimo dello stanziamento possibile. La sinergia è stata fondamentale, siamo già al lavoro per presentare nuovi progetti e continuare a dimostrare che la fiducia accordataci dai nostri cittadini è stata ben riposta».

A concludere le dichiarazioni è stato il presidente del consiglio comunale Adriano Castaldo: «Molto spesso in città non si ha la chiara percezione dell'importante lavoro svolto da tutti i consiglieri comunali, di maggioranza quanto di minoranza, soprattutto nelle quattro commissioni consiliari. Oggi voglio perciò complimentarmi con tutti loro, perché se la città cresce e riesce ad ottenere finanziamenti così ingenti è anche grazie allo sforzo collettivo».