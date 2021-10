Giugliano in Campania, elezioni Forum dei giovani: al voto chi ha tra i 16 e i 34 anni

Si terranno a Giugliano in Campania, domenica 24 ottobre 2021, le prime elzioni per la costituzione del Forum dei giovani .

Le votazioni avranno luogo dalle ore 10 alle 20 presso la pro loco (struttura ex asilo nido) in via Corso campano n.329, primo piano; Palazzetto dello sport “PalaTecfi” in via Casacelle; Sede associazione “Il Principe Aps” in via Ripuaria n. 63.

Tutti i giovani compresi tra i 16 e i 34 anni, residenti nel Comune di Giugliano, hanno diritto al voto, esibendo la carta d’identità.