Giulio Di Donato, come si definirebbe?

«Avvocato, giornalista, socialista, radicale. Ma anche azzoppato, condannato, riabilitato».

Di Donato, 75 anni, è stato assessore e vicesindaco di Napoli. Deputato per tre legislature, del Psi è stato segretario regionale e vicesegretario nazionale e responsabile Ambiente e Mezzogiorno. Promotore di Politeia, presidente di Riformismo oggi, è autore di due saggi, «Il fallimento della politica dell’emergenza» (nel volume Napoli 1990-2050 «Dalla deindustrializzazione alla transizione ecologica») e «Giuseppe Cenzato, un meridionalismo concreto e razionale» (nel volume «Dire il vero, Napoli nel secondo Novecento, una identità controversa».

A 27 anni, dopo una esperienza nel consiglio comunale di Calvizzano, sua città natale, era assessore a Napoli. Un enfant prodige?

«Fui eletto la prima volta nel 1975 ed entrai subito in giunta, ero assessore all’Urbanistica. Il sindaco era il comunista Maurizio Valenzi. Successivamente, divenni vicesindaco».

Fu la prima giunta di sinistra.

«Nel 1973 c’era stato il colera e Napoli aveva chiuso la lunga fase monarchica e laurina e poi democristiana. Si immaginò un nuovo corso con l’alleanza tra comunisti e socialisti e si aprì una stagione di grandi fermenti, anche culturali. Valenzi era una personalità di grande rilievo. Il limite di quella giunta è che non aveva una maggioranza e per l’approvazione del bilancio c’era da trattare ogni volta con la Dc il quarantunesimo voto».

Una sorta di consociativismo.

«E infatti non poteva reggere. E non resse. Fra l’altro nel Pci non tutti sostenevano l’impostazione riformista della giunta. C’era la componente di Bassolino, la più estremista, che contrastava la nostra idea di città e soprattutto combatteva il fatto che si dovesse chiedere il voto alla Dc. Tuttavia, quelli della giunta Valenzi furono anni di grandi progetti, in particolare nell’urbanistica, penso alle periferie, e nelle grandi opere. In quegli anni fu completata la tangenziale e fu progettata la metropolitana».

Il 23 novembre del 1980 tutto cambiò con il terremoto. Cosa significò quel drammatico evento?

«Il terremoto fu una mazzata, sconvolse la città e ci obbligò a rivedere tutti i piani infrastrutturali, a partire da quelli per Scampia e Ponticelli. Inoltre, si accentuò l’emergenza sociale in un contesto in cui erano già forti le tensioni dovute ai movimenti dei disoccupati organizzati, dei senzatetto e degli ex detenuti. Si scatenò un tumulto sociale in cui la camorra si inserì sfruttando le condizioni di bisogno delle fasce deboli».

Con Paolo Cirino Pomicino della Dc e Francesco De Lorenzo del Pli, lei era considerato uno dei viceré di Napoli.

«Non so se fossi un viceré, l’appellativo faceva anche un po’ sorridere. Ma so che dal 1993 Napoli ha vissuto un lento declino e un costante depauperamento. È mancata la visione, è mancata la capacità di guardare oltre l’orizzonte. Non si può pensare di guidare una città così complessa ma anche così ricca limitandosi alla logica del giorno dopo».

Il viceré cosa avrebbe fatto?

«Molte delle scelte che hanno impoverito Napoli sono state avallate dalla classe dirigente che ha guidato la città dal 1993 in poi. Mi limito a tre vicende esemplari: c’è stata la vendita, senza che si muovesse un dito, del Banco di Napoli; c’è stata la privatizzazione della società di Risanamento che ha arricchito solo gli immobiliaristi; c’è stata la progressiva deindustrializzazione. Mi perdoni la presunzione, ma con i viceré difficilmente sarebbe accaduto. Si potrà dire di tutto della Prima Repubblica, ma almeno si discuteva, sapesse quanti scontri ho avuto con Pomicino sul ruolo della città».

Pensa che Napoli debba avere la vocazione di città industriale?

«Napoli è sempre stata una città industriale. Attenzione, qui non si trattava di rifare una nuova Italsider, intorno alla quale peraltro ruotava un indotto che coinvolgeva anche le aree industriali di Torre Annunziata e Castellammare. Ma quel sistema andava sostituito con un modello industriale moderno e innovativo investendo nell’aerospazio, nell’innovazione, nelle energie sostenibili. Napoli ha grandi potenzialità, e mi viene in mente la Apple Academy che è certamente un’eccellenza, che però restano isolate e non entrano nel circuito vitale della città».

Perché secondo lei?

«C’è stato un immobilismo querulo e accattone che ha bloccato la città privandola della capacità di camminare con le proprie gambe. Purtroppo, Napoli per venti anni non ha avuto una guida forte. La Iervolino è una donna assolutamente rispettabile ma non aveva il profilo del sindaco. Su De Magistris è meglio stendere un velo pietoso».

Gaetano Manfredi?

«Sta lavorando bene, mi sembra che abbia in testa un’idea di città. Non è facile, ma può farcela».

Lei è stato deputato dal 1983 al 1993 e vicesegretario nazionale del Psi dal 1989 al 1993. Chi era Bettino Craxi?

Una persona dal carattere difficilissimo. Ma uno statista. È stato il primo vero socialista anti-comunista. Il Psi era sempre stato considerato una succursale del Pci, con Craxi è finita sia la subalternità ai comunisti che alla Dc».

Cosa è stata Tangentopoli?

«Una grande operazione di terrorismo giudiziario».

Però ci fu una degenerazione della politica che coinvolse anche il Psi.

«Una degenerazione nei singoli ci fu ma nasceva dal fatto che il Psi era stretto tra la Dc e il Pci e a un certo punto si allargarono le maglie e nel partito entrò anche molta fetenzia. Detto questo, il finanziamento illecito riguardava l’intero sistema politico tanto che nel 1990 il Parlamento votò una amnistia che salvò tutti i partiti, Pci compreso. Ma nel 1992 si scatenò una caccia ai socialisti e anche contro una parte ben precisa della Dc (la sinistra democristiana fu risparmiata). I partiti andavano certamente cambiati e rinnovati ma non cancellati. Invece l’azione della magistratura fu furiosa e condotta con metodi discutibili. Ricordate il “tintinnio delle manette”? Inoltre, non va dimenticato che in quegli anni si era creato un contesto internazionale che voleva un’Italia debole».

Lei pure fu coinvolto in Tangentopoli.

«Ho subito 44 processi e tre ordinanze di custodia cautelare. Ho avuto una sola condanna, ingiusta».

Sabato e domenica si vota per le Europee. Che elezioni saranno?

«Siamo a un bivio decisivo. Da un lato c’è la Cina che ha raggiunto nel manifatturiero una produzione di alta qualità; dall’altro ci sono gli Stati Uniti che hanno il controllo dell’intelligenza artificiale. Nel mezzo, ci sono la guerra in Ucraina e la crisi in Medioriente. L’Europa deve decidere cosa fare e cosa essere. Su politica estera e difesa comune, sistema fiscale, sviluppo industriale servono scelte forti e strategie unitarie. E spero che Mario Draghi possa davvero essere il prossimo presidente della Commissione».