Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Roberto Fico a Napoli con Gaetano Manfredi: il Movimento 5 Stelle chiude la campagna elettorale a piazza Dante

In piazza Dante sfilano tutti i big del M5S da Conte a Di Maio a Fico ai parlamentari napoletani tutti al fianco del candidato Gaetano Manfredi: ««Non solo a Napoli esiste questa alleanza ma anche in altre città e questo perché c’è una condivisione di valori. Quand'eravamo divisi abbiamo visto come altri sindaci hanno depredato Napoli, ci sono da spendere i soldi del Recovery Plan e io mi fido di Manfredi. Con lui Napoli tornerà dove deve essere», ha detto Luigi Di Maio.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Elezioni a Napoli, De Luca annuncia De Iesu assessore al Comune e... LE ELEZIONI Elezioni a Napoli, Maresca attacca Manfredi: «Se fosse una... LE ELEZIONI Elezioni a Napoli, Alessandra Clemente show e comizio rosso:...

Con jeans e felpa il presidente della Camera Roberto Fico arringa la piazza: «Stiamo lavorando molto, Napoli mi ha dato molto e io adesso voglio restituire quello che ho ricevuto. Questa città deve essere unita fuori dagli steccati ideologici ed è per questo che vi rinnovo l’amore per la mia Napoli, l’importante è fare squadra in accordo con la Regione e con il governo perché è importante che Napoli torni al centro del paese».