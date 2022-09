Giuseppe Conte a Napoli: «Movimento 5 Stelle sarà la sorpresa di queste elezioni»

«Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo risparmiato un sacco di soldi non commissionando sondaggi, e io non li guardo. Non lo facevo quando ci davano con percentuali basse e non mi esalto ora che siamo nettamente in crescita», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

«Io credo che ancora una volta - ha detto - il M5S sarà la sorpresa delle prossime elezioni, e lo dico senza spocchia e senza arroganza. Lo dico perché è il momento della verità ed in questo momento i cittadini si interrogano e cercano di distinguere chi fa degli slogan e chi ripete quasi come una litania cose che dicono anche gli altri per essere alla pari, o anche dicono quello che ai cittadini fa piacere sentirsi dire. Noi invece siamo chi non fa promesse ma assume impegni chiari e in modo trasparente».

Sulla campagna elettorale, Conte, accompagnato nella passeggiata nel centro storico di Napoli dai candidati Gilda Sportiello e Sergio Costa, ha sottolineato che «il Movimento può fare tutto ma con gli elettori. Noi ci mettiamo il massimo impegno, il cuore e il coraggio. La verità è che le persone, gli elettori possono fare tutto. I giornali e la stampa hanno già decretato chi vince e chi perde e come sempre non hanno calcolato il M5S, che è stato anche un pò emarginato nel dibattito anche politico. Grazie a Dio questo è il momento della verità, decidono i cittadini, voteranno il 25 settembre e noi vediamo come qui a Napoli tantissimo entusiasmo e attenzione. Quando si tratta di scegliere sul proprio destino i cittadini sono molto attenti».